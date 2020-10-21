Уровень радиации на АЭС Фукусима превышает допустимый более чем в 900 тыс. раз

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Сотрудники Комиссии по ядерной безопасности Японии осмотрели разрушенную землетрясением АЭС Фукусима и произвели замеры уровня радиации. Во внутренних помещениях четвёртого этажа здания третьего реактора, где произошёл взрыв, уровень радиации составил 104 миллизиверта/час, что в пересчёте в миллизиверты в год превышает допустимый для человека уровень более чем в 900 тыс. раз. Второй реактор находится в лучшем состоянии, поскольку он не подвергся взрыву, но также содержит радиоактивные вещества, образцы которых будут проанализированы для определения уровня загрязнения. Японские власти планируют демонтировать АЭС Фукусима до 2051 года, но уже сейчас резервуары для хранения загрязнённой воды практически заполнены, а строить новые нет возможности. В этой связи, как ожидается, 27 октября будет принято решение о сбросе воды в океан, хотя половина населения Японии выступает против этой меры.