МВФ: У РК наименьший экономический ущерб от COVID-19 в ОЭСР

Photo : YONHAP News

РК получила наименьший экономический ущерб от COVID-19 среди стран-членов Организации экономического сотрудничества и развития, благодаря оперативным противоэпидемическим мерам. Об этом заявила директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева в ходе состоявшегося 21 октября разговора в формате видеоконференции с вице-премьером, министром планирования и финансов РК Хон Нам Ги. Вице-премьер рассказал о южнокорейском опыте в противодействии COVID-19. Кристалина Георгиева обещала активно знакомить членов МВФ с южнокорейским опытом борьбы с последствиями вируса. Хон Нам Ги сообщил, что минимизировать ущерб помогли активные меры по стабилизации экономической ситуации, в числе которых - принятие с начала года четырёх дополнительных бюджетов. Он пригласил главу МВФ посетить РК после того, как эпидемическая ситуация в стране улучшится.