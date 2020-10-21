В РК растёт число смертей после вакцинации от гриппа

Photo : YONHAP News

Продолжают поступать сообщения о случаях смерти людей после вакцинации от гриппа. По состоянию на 10 часов утра 22 октября скончались 13 человек. Большинство из них - люди пожилого возраста. 16 октября в Инчхоне после прививки от гриппа скончался 17-летний ученик старшей школы. Затем последовали новые случаи в Сеуле, провинции Кёнгидо и других регионах. Граждане РК обеспокоены, однако медики заявили, что в шести случаях эпидемиологическое исследование не выявило прямой связи между вакциной от гриппа и причиной смерти. В вакцинах не обнаружено токсичных веществ. Проверка на вероятность анафилаксии, которая является одним из наиболее распространённых побочных эффектов, также показала отрицательный результат. В связи с этим органы здравоохранения полагают, что нет причин для прекращения вакцинации от гриппа, которая является обязательной в этом году в связи с риском двойной эпидемии на фоне распространения COVID-19. С 2009 года было зарегистрировано 25 случаев смерти после вакцинации от гриппа, но лишь по одному из них в 2010 году было принято решение о выплате компенсации.