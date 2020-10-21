Президент РК попросил Данию и Индию поддержать Ю Мён Хи на пост главы ВТО

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21 октября президент РК Мун Чжэ Ин поговорил по телефону с премьер-министром Индии Нарендрой Моди и премьер-министром Дании Метте Фредериксен. Он попросил их поддержать кандидатуру южнокорейского представителя Ю Мён Хи на высший пост во Всемирной торговой организации (ВТО). Мун Чжэ Ин подчеркнул, что Ю Мён Хи обладает богатым опытом работы в области международной торговли и обширными связями, приобретёнными за годы работы в министерстве. По его мнению, ей будет под силу провести реформу ВТО. В разговоре с премьер-министром Дании южнокорейский лидер также затронул проведение в следующем году в Сеуле второго саммита партнёрства ради зелёного развития и глобальных целей до 2030 года. В разговоре с премьер-министром Индии Мун Чжэ Ин подчеркнул, что две страны являются стратегическими партнёрами и должны укреплять сотрудничество как во время пандемии COVID-19, так и в посткоронавирусную эпоху.