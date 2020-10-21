21 октября в РК максимальное за месяц число новых случаев COVID-19

Photo : YONHAP News

По данным Корейского управления по контролю и профилактике заболеваний, 21 октября в стране зарегистрированы 119 случаев COVID-19. Общее число инфицированных составило 25.543. Дневной рост числа новых инфекций – максимальный за последний месяц. Карантинные власти связывают это с ростом числа групповых случаев заражения в лечебных учреждениях на фоне ослабления схемы социального дистанцирования. В частности, в одной из больниц города Кванчжу провинции Кёнгидо за минувшие сутки выявлены 23 новых случая заболевания, а общее число заболевших в данном медицинском учреждении составило 86 человек. В 13,2% случаев не удаётся установить источник заражения. За минувшие сутки умерли 3 человека, и общее число погибших в результате осложнений, вызванных вирусом COVID-19, составило 453 человека. Коэффициент смертности - 1,77%. Завершили лечение 63 человека, а общее число вылечившихся – 23.647 человек.