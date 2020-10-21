РК и США продолжают подготовку к передаче Сеулу оперативного контроля над войсками

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РК и США продолжают работу по вопросу передачи Сеулу оперативного контроля над южнокорейскими войсками в военное время. Об этом сообщил в ходе брифинга 22 октября представитель министерства обороны РК Мун Хон Сик. По его словам, на последнем южнокорейско-американском консультативном совещании по вопросам совместной безопасности стороны отметили значительный прогресс в данном направлении. В совместном заявлении, принятом по итогам мероприятия, отмечается, что «в результате совместных усилий сторонам удалось достичь большого прогресса в обеспечении условий передачи оперативного контроля». Всего выделяются три главных условия: наличие у РК соответствующего военного потенциала, возможность противодействия ядерным и ракетным угрозам со стороны КНДР, обеспечение безопасности на Корейском полуострове и в регионе. Сроки передачи оперативного контроля будут определены главами двух стран на основе оценки соответствия РК этим критериям.