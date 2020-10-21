РК и Китай увеличили размер валютного свопа

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РК и Китай подписали соглашение о продлении двустороннего соглашения о валютном свопе и увеличении его размера. Об этом сообщили в четверг в Банке Кореи. Две страны заключили первое соглашение, которое предусматривает передачу отечественной валюты другому государству в обмен на валюту этой страны или доллары, в апреле 2009 года, в разгар мирового финансового кризиса. Оно было заключено на сумму 26 млрд долларов. После этого соглашение трижды продлевалось. Последнее продление на трёхлетний срок имело место в 2017 году, несмотря на возникшую тогда напряжённость в двусторонних отношениях из-за размещения в РК американских систем противоракетной обороны THAAD. Его сумма составила 56 млрд долларов. Новое соглашение заключено на пять лет, а размер свопа составил 59 млрд долларов. Валютный своп - это инструмент, предназначенный для защиты от финансовых потрясений. Он позволяет стране, ощущающей нехватку ликвидности, занимать деньги у других стран в своей собственной валюте. Продление соглашения о валютном свопе, как ожидается, поможет стимулировать двустороннюю торговлю и стабилизировать финансовые рынки в регионе,- сообщили в Банке Кореи.