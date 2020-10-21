Программа прививок от гриппа будет продолжена

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Органы здравоохранения РК подтвердили, что государственная программа прививок от гриппа продолжится. Хотя по состоянию на полдень четверга по крайней мере 17 человек умерли вскоре после вакцинации, бесплатно будут привиты около 19 млн человек, включая подростков и пожилых людей. Эксперты не видят прямой связи между смертями и вакцинацией. Об этом заявила в четверг на парламентских слушаниях начальник Корейского управления по контролю и профилактике заболеваний Чон Ын Гён. Она отметила, что в данный момент медики пытаются определить точную причину смерти девяти человек. По крайней мере две смерти могут быть связаны с анафилаксическим шоком, серьёзной аллергической реакцией. Вакцины, которые вводили умершим, произведены пятью фирмами, и все они относятся к разным сериям. За исключением 17-летнего школьника из Инчхона, который умер 16 октября, все остальные умершие – люди преклонного возраста с серьёзными хроническими заболеваниями. До сих пор в РК был зарегистрирован один случай смерти в результате прививки от гриппа. В 2009 году 65-летней женщине после прививки был диагностирован синдром Миллера-Фишера, редкое нервное заболевание, и она умерла через год.