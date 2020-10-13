До 2025 года в проект «Умный город» инвестируют 8,8 млрд долларов

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До 2025 года южнокорейское правительство инвестирует 10 трлн вон (8 млрд 800 млн долларов) в общенациональный проект «Умный город». Он будет реализован в рамках объявленной ранее инициативы «Новый курс». В реализации проекта примут участие 108 местных органов власти, и его влияние ощутят на себе 60% жителей страны. Об этом заявил президент РК Мун Чжэ Ин, посетив в четверг международный город Сондо в свободной экономической зоне Инчхон. «Ключ к «умным городам» - это создание интеллектуальной системы управления городским хозяйством на основе анализа данных, собранных с камер видеонаблюдения и датчиков», - заявил глава государства. По его словам, «умный город» превратился в «неизбежное будущее» ради экономии энергии и создания экологически чистой среды, способной справиться с изменением климата. В ходе реализации проекта «Умный город» планируется создать более 150 тыс. рабочих мест.