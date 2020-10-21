22 октября число новых случаев COVID-19 превысило 150

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По данным Корейского управления по контролю и профилактике заболеваний, 22 октября в стране зарегистрированы 155 новых случаев COVID-19. Общее число инфицированных составило 25.698. Дневной рост числа новых инфекций – максимальный с 11 октября. Карантинные власти связывают это с ростом числа групповых случаев заражения в лечебных учреждениях на фоне ослабления схемы социального дистанцирования. В частности, в одной из больниц города Кванчжу провинции Кёнгидо за минувшие сутки выявлены ещё 20 больных, а их общее число в данном медицинском учреждении составило 106 человек. В доме престарелых в Пусане выявлены ещё трое больных, а их общее число увеличилось до 84 человек. За минувшие сутки умерли 2 человека, и общее число погибших в результате осложнений, вызванных вирусом COVID-19, составило 455 человек. Коэффициент смертности - 1,77%. Завершили лечение 70 человек, а общее число вылечившихся – 23.717 человек.