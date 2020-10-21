Премьер-министр РК призвал расследовать случаи смерти после вакцинации

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Премьер-министр РК Чон Сэ Гюн призвал тщательно расследовать все случаи смерти людей после вакцинации от гриппа. Выступая в пятницу на заседании Центрального штаба по противодействию стихийным бедствиям и катастрофам, премьер-министр принёс соболезнования семьям умерших. Он распорядился тщательно расследовать причинно-следственную связь между вакцинацией и смертями, предав гласности результаты расследования. Чо Сэ Гюн призвал Корейское агентство по контролю и профилактике заболеваний проконсультироваться с экспертами и сделать всё возможное для того, чтобы люди шли на вакцинацию, не опасаясь за свою жизнь. Начальник Корейского управления по контролю и профилактике заболеваний Чон Ын Гён, выступая в четверг на парламентских слушаниях, заявила, что государственная программа прививок от гриппа продолжится, поскольку эксперты не видят прямой связи между смертями и вакцинацией.