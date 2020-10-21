Растут опасения из-за роста числа смертей после прививок от гриппа

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В РК растёт беспокойство по поводу безопасности прививок от гриппа. По состоянию на полночь пятницы, 32 человека умерли вскоре после того, как им были сделаны прививки. Только за минувшие сутки умерли 20 человек, сообщили в Корейском управлении по контролю и профилактике заболеваний. За исключением 17-летнего школьника из Инчхона, который умер 16 октября, все остальные умершие – люди преклонного возраста с серьёзными хроническими заболеваниями. В настоящее время проводится тщательное расследование для установления точной причины смерти каждого из них, включая эпидемиологические исследования образцов ткани, изъятых в ходе вскрытия. Эксперты исключают возможность смерти от вакцин, поскольку прививки были сделаны уже нескольким миллионам человек, у которых не было никаких побочных эффектов. Между тем, они расходятся во мнениях относительно того, следует ли продолжать вакцинацию в тот момент, когда по всей стране за относительно короткий период времени зарегистрировано более трёх десятков подозрительных смертей. Корейская медицинская ассоциация рекомендует приостановить вакцинацию против гриппа примерно на неделю.