Главы РК и Лаоса обменялись поздравлениями к 25-летию восстановления дипотношений

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Президенты РК и Лаоса Мун Чжэ Ин и Буннханг Ворачит обменялись в пятницу поздравительными письмами по случаю 25-й годовщины восстановления двусторонних дипломатических отношений. Как сообщили в администрации южнокорейского президента, в своём письме президенту Лаоса Мун Чжэ Ин отметил, что с 1995 года две страны развивают сотрудничество в различных областях, в частности, в сельском хозяйстве, энергетике, промышленном строительстве и охране водных ресурсов. Он выразил надежду на дальнейшее сближение. Лидер Лаоса поблагодарил своего южнокорейского коллегу за стремление к развитию сотрудничества с его страной в таких областях как здравоохранение, сельское хозяйство и переработка мусора. Он отметил важность двусторонних обменов, несмотря на пандемию COVID-19. РК и Лаос установили дипломатические отношения в 1974 году. Однако через год, после прихода к власти в Лаосе коммунистов, они были разорваны, а в 1995 году восстановлены.