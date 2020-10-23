Realmeter: Рейтинг правящей партии повысился на 2,9%

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Уровень доверия жителей РК к политике правящей Демократической партии Тобуро составляет 35,1%, что на 2,9% выше, чем на прошлой неделе. Об этом свидетельствуют результаты опроса 2.527 жителей различных регионов страны, проведённого с 19 по 23 октября агентством Realmeter по заказу YTN. На прошлой неделе рейтинг правящей партии понизился на 3,4%. Уровень поддержки крупнейшей оппозиционной партии Народная сила составил 27,3%, что на 2,3% ниже, чем неделю назад. Разрыв между двумя партиями составил 7,8%. По мнению экспертов Realmeter, повышение рейтинга правящей партии может быть связано с сообщениями о возможном участии оппозиционных политиков в финансовом скандале с участием инвестиционных компаний. Рейтинг Открытой демократической партии составил 7,1%, Народной партии – 6,8%, Партии справедливости - 5,4%. Уровень поддержки действующего президента страны Мун Чжэ Ина составляет 45,6%, что на 0,2% ниже, чем на прошлой неделе. 49,6% респондентов отрицательно оценивают политику главы государства. Остальные 4,8% опрошенных не определились с ответом. Статистическая погрешность при обработке данных составляет ±1,9% при уровне достоверности 95%.