С 26 октября действует программа бесплатных прививок жителям страны 62-69 лет

Photo : YONHAP News

Как сообщили в Корейском управлении по контролю и профилактике заболеваний, с 26 октября начала действовать программа бесплатных прививок против гриппа жителям страны в возрасте от 62 до 69 лет. Бесплатная вакцинация пожилых людей старше 70 лет началась 19 октября. Органы здравоохранения устанавливают разные даты начала вакцинации для разных возрастных категорий, чтобы снизить нагрузку на медицинские учреждения. Правительство планирует продолжать общенациональную программу бесплатной вакцинации до конца года, учитывая опасность эпидемии сезонного гриппа одновременно с распространением вируса COVID-19. Как заявил накануне министр здравоохранения и социального обеспечения РК Пак Нын Ху, программа бесплатной вакцинации от гриппа остановлена не будет. Он напомнил, что сезонный грипп уносит около трёх тысяч жизней в год только в РК, и польза от прививок превышает любые побочные эффекты.