КНДР не смягчает ограничения на пересечение границы

Photo : YONHAP News

Северная Корея пока не продемонстрировала заметных признаков смягчения ограничений на движение поездов через границу с Китаем, введённых в начале этого года для сдерживания распространения COVID-19. Об этом сообщил в понедельник представитель министерства по делам воссоединения РК Ё Сан Ги. Ранее в тот же день информационный портал Daily NK, специализирующийся на северокорейских вопросах, сообщил, что Пхеньян и Пекин достигли соглашения о возобновлении движения поездов через северокорейско-китайскую границу. Между тем, мониторинг ситуации не выявил заметных изменений. Видимо, следует изучать её на протяжении более длительного времени, - отметил Ё Сан Ги. Северная Корея не сообщала о подтверждённых случаях COVID-19, но с начала этого года сохраняет строгие ограничения на передвижение людей и товаров через границу с Китаем. Такие меры наносят урон её экономике.