Объём торговли РК снизился во втором квартале на 18%

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Совокупный объём торговли РК сократился во втором квартале более чем на 18% в годовом исчислении из-за экономических последствий пандемии COVID-19. Об этом сообщила в воскресенье член парламентского комитета по планированию и финансам Ян Гён Сук от правящей Демократической партии Тобуро, проанализировав данные Всемирной торговой организации (ВТО). По её словам, объём торговли за период с апреля по июнь составил 109 млрд долларов что на 18,3% меньше, чем за тот же период прошлого года. Это свидетельствует о существенном ухудшении ситуации по сравнению с первым кварталом, когда сокращение объёма торговли составило 1,8% в годовом исчислении. Объём мировой торговли составил во втором квартале 3 трлн 762 млрд долларов, что на 21,1% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.