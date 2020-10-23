Президент РК пожелал своему польскому коллеге выздоровления от COVID-19

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Президент РК Мун Чжэ Ин пожелал президенту Польши Анджею Дуде скорейшего выздоровления от коронавирусной инфекции. Южнокорейский лидер написал в воскресенье на своей странице в социальных сетях, что он «обеспокоен внезапной новостью» о том, что у его польского коллеги подтвердилось наличие вируса COVID-19. Мун Чжэ Ин пожелал Анджею Дуде скорейшего выздоровления и стабилизации эпидемической ситуации в Польше. В канцелярии президента Польши сообщили, что Дуда чувствует себя хорошо и находится в постоянном контакте с медицинским персоналом. Президенты РК и Польши встречались в феврале 2018 года во время зимних Олимпийских игр в Пхёнчхане и в прошлом году на сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке. В апреле этого года они провели телефонный разговор, в ходе которого договорились возобновить сотрудничество между двумя странами после окончания пандемии COVID-19.