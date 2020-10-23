63 отказника по соображениям совести приступили к альтернативной службе

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Первые 63 отказника от военной службы по соображениям совести приступили в понедельник к альтернативной службе. В декабре прошлого года Национальное собрание РК приняло закон, дающий возможность лицам, которые отказываются брать в руки оружие по религиозным соображениям пройти альтернативную службу продолжительностью 36 месяцев в местных исправительных учреждениях. После трёхнедельного курса общевойсковой подготовки они будут направлены на работу в места содержания под стражей в окрестностях города Тэчжона в центре страны и Мокпхо провинции Чолла-Намдо. Проходящие альтернативную службу будут заниматься приготовлением пищи и хозяйственными вопросами. Они имеют те же права, что и военнослужащие: им выплачивается ежемесячная зарплата и предоставляются отпуска. Вторая группа из 42 человек поступит на альтернативную службу в ноябре.