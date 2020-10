В Сеуле появится новая общественная сеть Wi-Fi

Photo : KBS

Как сообщили в понедельник в мэрии Сеула, в ноябре в пяти районах столицы на пробной основе начнёт работать новая общественная сеть Wi-Fi под названием Kkachi On. Первоначально она охватит восточные районы муниципального округа Сондон-гу и юго-западные районы Куро-гу, а в середине ноября распространится на муниципальные округа Ынпхён-гу, Кансо-гу и Тобон-гу. Kkachi – по-корейски «сорока», символ Сеула, а On – «включение» по-английски. Пользователи смогут получить доступ к беспроводному интернету в большинстве общественных мест, включая парки, традиционные рынки, спортивные сооружения и объекты культуры, а также на улицах, подключившись к сети SEOUL на своих смартфонах. После однократной регистрации мобильные телефоны автоматически подключатся к сети, когда она будет доступна. Услуги Wi-Fi в автобусах будут предоставляться для каждого маршрута отдельно. Это необходимо для обеспечения стабильного соединения и предотвращения наложения сетей друг на друга. Kkachi On является частью проекта Smart Seoul Network, в рамках которого к 2022 году в городе будет создана единая общественная сеть Wi-Fi.