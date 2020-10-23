Компания «Ханчжин тхэкпэ» приостановит ночную доставку посылок

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«Ханчжин тхэкпэ» станет первой в РК логистической компанией, которая с ноября полностью прекратит доставку посылок в ночное время. Экспедиторы будут заканчивать работу в 22:00, а посылки, которые они не успели доставить, будут доставляться на следующий день. Кроме того, принято решение увеличить штат сортировщиков посылок в логистических центрах до тысячи человек, освободив экспедиторов от дополнительной работы. До конца первой половины следующего года планируется застраховать всех сотрудников от несчастных случаев на производстве и направлять их за счёт компании на ежегодные медицинские осмотры, включающие обследование на сердечно-сосудистые заболевания. Данные меры решено принять после того, как 12 октября 36-летний экспедитор, работавший в компании «Ханчжин тхэкпэ», умер от переутомления.