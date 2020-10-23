Президент РК: Прививки против гриппа – часть борьбы с COVID-19

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В этом году страна нуждается в массовой вакцинации от гриппа, чтобы предотвратить одновременное распространение гриппа и вируса COVID-19. Об этом заявил президент РК Мун Чжэ Ин, выступая в понедельник на совещании со своими старшими секретарями. Он призвал народ страны доверять заявлениям органов здравоохранения об отсутствии прямой связи между вакцинацией от гриппа и смертями людей, которые были вакцинированы. Данные заявления сделаны на основе результатов вскрытия тел умерших и всестороннего исследования их внутренних органов,- подчеркнул глава государства. Он призвал расширить вакцинацию от гриппа, чтобы помочь в борьбе с COVID-19. Мун Чжэ Ин предостерёг людей от необоснованного беспокойства по поводу безопасности вакцин. Он призвал не упустить благоприятное время для вакцинации, напомнив о высоком уровне смертности от гриппа. По данным Корейского управления по контролю и профилактике заболеваний, по состоянию на начало суток понедельника после прививок от гриппа по всей стране умерли 59 человек. Большинство из них – люди преклонного возраста от 70 до 80 лет.