Рост южнокорейской экономики в третьем квартале составил 1,9%

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По данным Банка Кореи, опубликованным во вторник, в период с июля по сентябрь реальный валовой внутренний продукт страны вырос на 1,9% по сравнению с предыдущим кварталом. Таким образом, отечественная экономика вернулась к умеренному росту, благодаря улучшению ситуации в сфере экспорта. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, южнокорейский ВВП сократился на 1,3%. В четвёртом квартале также ожидается экономический рост, поскольку экспорт может увеличиться, благодаря ослаблению противоэпидемических мер, предпринятому рядом стран. Темпы роста ВВП сдерживает низкая потребительская активность, росту которой препятствуют эпизодические вспышки вируса COVID-19. Расходы населения страны сократились в третьем квартале на 0,1% по сравнению с предыдущим кварталом, а государственные расходы выросли за тот же период на 0,1%. Производство в обрабатывающей промышленности увеличилось на 7,6%, в секторе услуг - на 0,7%. Одновременно производство в строительном секторе упало на 5,5%.