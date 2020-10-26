Рост ВВП в третьем квартале стал возможен благодаря экспорту

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Отечественная экономика встала на путь восстановления благодаря экспорту. Об этом заявил вице-премьер, министр планирования и финансов РК Хон Нам Ги, выступая во вторник на совещании министров экономического блока. Он напомнил, что рост экономики на 1,9% в третьем квартале текущего года по сравнению с предыдущим кварталом – это самый большой квартальный рост за десять лет, с первого квартала 2010 года. Нынешняя ситуация, когда экономика начала восстанавливаться на фоне быстрого восстановления экспорта, не может не обнадёживать,-отметил Хон Нам Ги. Он добавил, что экономическому росту в значительной степени способствовало восстановление экономики Китая. Одновременно вице-премьер выразил сожаление по поводу сокращения внутреннего потребления, отметив, что, если бы ситуация в данной области была более благоприятной, экономический рост мог бы превысить 2%. Он обещал сделать всё возможное для стимулирования экономического роста в оставшуюся часть года, поддерживая внутреннее потребление и экспорт.