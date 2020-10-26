Японский премьер призвал Сеул решить проблему принудительного труда

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Премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга вновь призвал правительство РК решить проблему принудительного труда корейцев во время Второй мировой войны, которая считается проблемой номер один в двусторонних отношениях. Выступая в понедельник на внеочередном заседании парламента, Суга сказал, что РК является «очень важным соседом» Японии, и именно она должна представить решение проблемы. Ёсихидэ Суга затронул вопросы внешней политики впервые после того, как в сентябре занял пост премьер-министра. Будучи генеральным секретарём кабинета министров в предыдущей администрации Синдзо Абэ, Ёсихидэ Суга настаивал на том, что решение Верховного суда РК, предписывающее выплату компенсаций жертвам принудительного труда из средств японской компании противоречит договору о нормализации отношений между двумя странами, заключённому в 1965 году.