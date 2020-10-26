В Сеуле проходит Глобальная неделя медийной и информационной грамотности

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В понедельник в Сеуле открылась Глобальная неделя медийной и информационной грамотности – одно из крупнейших международных мероприятий, проводимых Организацией Объединённых Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО). РК проводит его в режиме онлайн в рамках празднования 70-летия своего членства в ЮНЕСКО. Выступая в понедельник на церемонии открытия, генеральный директор ЮНЕСКО Одри Азуле высказалась против чрезвычайно быстрого распространения ложной информации, в частности о пандемии COVID-19, которая, по её словам, распространяется так же быстро, как и сам вирус. Она призвала мировое сообщество объединить усилия для выработки навыков противодействия «фальшивым новостям». Вице-премьер по социальным вопросам, министр образования РК Ю Ын Хе заявила, что способность правильно использовать средства массовой информации больше не является вопросом выбора, а является основным навыком каждого. Глобальная неделя медийной и информационной грамотности продлится до 30 октября.