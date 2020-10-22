Денуклеаризация и установление мирного режима должны проходить одновременно

Photo : YONHAP News

Старший секретарь президента РК по иностранным делам и национальной безопасности Мун Чжон Ин поддержал призыв главы государства прилагать одновременные усилия к денуклеаризации Корейского полуострова и установлению мирного режима в регионе. Выступая на состоявшемся во вторник в Сеуле форуме по вопросам мира, Мун Чжон Ин напомнил о том, что обострение напряжённости между США и Китаем повышает озабоченность по поводу новой холодной войны. Он подчеркнул, что ухудшение ситуации на Корейском полуострове должно быть предотвращено любой ценой, и в этой связи денуклеаризация Севера очень важна. Он сказал, что денуклеаризация и установление мирного режима принесут прочный мир на Корейский полуостров, поэтому документальное оформление окончания Корейской войны – первоочередная цель. Мун Чжон Ин призвал Северную Корею проявить дальновидность и понять, что ядерное оружие не гарантирует её выживания и процветания.