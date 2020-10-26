Представители МИД РК и Японии обсудят проблемы двусторонних отношений

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Высокопоставленные представители внешнеполитических ведомств РК и Японии проведут на этой неделе в Сеуле переговоры на рабочем уровне по неотложным проблемам двусторонних отношений. Как сообщила телерадиокомпания NHK, директор департамента Азии и Океании МИД Японии Сигэки Такидзаки прибудет в среду в Сеул с трёхдневным визитом. На четверг запланированы его переговоры с директором департамента стран Азии и Тихого океана МИД РК Ким Чжон Ханом. Как ожидается, они обсудят такие неотложные вопросы двусторонних отношений как выплата компенсаций корейским жертвам принудительного труда в период Второй мировой войны и ограничения на экспорт в РК ключевых сырьевых материалов. Предыдущие переговоры Ким Чжон Хана и Сигэки Такидзаки состоялись в феврале этого года в формате видеоконференции. В ходе визита в Сеул японский дипломат, который также является представителем Токио на переговорах по ядерным вопросам, встретится со специальным представителем РК по вопросам мира и безопасности на Корейском полуострове Ли До Хуном.