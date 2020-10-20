Президент РК призвал к полномасштабным мерам по оживлению экономики

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Пришло время принять полномасштабные меры, чтобы оживить экономику и вернуть её в нормальное русло. Об этом заявил президент РК Мун Чжэ Ин обращаясь в среду с бюджетным посланием к Национальному собранию. Глава государства заверил законодателей в том, что правительство в полной мере реализует бюджет 2021 финансового года, направленный на создание рабочих мест, оживление экономики и победу в борьбе с пандемией COVID-19. Размер бюджета - 555 трлн 800 млрд вон (469 млрд 800 млн долларов), что на 8,5% больше, чем в этом году. Глава государства назвал восстановление экономики и победу в борьбе с COVID-19 «двумя зайцами», которых нужно обязательно поймать одновременно. Он подчеркнул, что правительство будет уделять приоритетное внимание восстановлению экономики, одновременно решая такие задачи как сохранение имеющихся и создание новых рабочих мест. Президент напомнил о необходимости продолжения экспансионистской налогово-бюджетной политики, пообещав активизировать усилия по поддержанию финансовой устойчивости путём реструктуризации бюджетных расходов. Коснувшись отношений с Пхеньяном, Мун Чжэ Ин обещал продолжить диалог для достижения денуклеаризации Корейского полуострова.