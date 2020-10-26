Рост потребительских настроений в РК в октябре – максимальный с 2009 года

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По данным Банка Кореи, опубликованным в среду, сводный индекс потребительских настроений составил в октябре 91,6 пункта, что на 12,2 пункта выше, чем в предыдущем месяце. Нынешний рост – максимальный с апреля 2009 года. Кроме того, октябрьский показатель – лучший с февраля этого года. Показатель ниже ста пунктов указывает на преобладание пессимистичных настроений над оптимистичными. По мнению экспертов, восстановление потребительских настроений произошло в результате замедления роста числа новых случаев COVID-19 и смягчения требований социального дистанцирования. Индекс оценки населением текущих экономических условий составил в октябре 58 пунктов, повысившись на 16 пунктов по сравнению с предыдущим месяцем. Индекс оценки будущих экономических условий вырос за тот же период на 17 пунктов, составив в октябре 83 пункта.