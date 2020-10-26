В РК продолжает сокращаться рождаемость

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Как сообщили в среду в Национальном статистическом управлении, в августе этого года в РК родились 22.472 ребёнка, что на 7,8% меньше по сравнению с тем же периодом прошлого года. Это самое низкое количество новорождённых за август с 1981 года, когда начался сбор соответствующей статистики. За первые восемь месяцев этого года в стране родились 188.202 ребёнка, что на 9,5% меньше, чем год назад. Общий коэффициент рождаемости, то есть, среднее число детей, рождаемых женщиной в течение её жизни, составил в прошлом году 0,92. РК – единственная страна-член Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) с показателем ниже единицы. При этом уровень воспроизводства, который позволил бы сохранить население страны на нынешнем уровне должен составлять 2,1. В 1970 году он составлял 4,53. Количество рождений на тысячу человек населения в год также достигло нового минимума - 5,9.