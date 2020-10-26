В РК растёт внутренняя миграция

В сентябре в РК отмечено значительное снижение внутренней миграции. По данным Национального статистического управления, в прошлом месяце в другие районы и населённые пункты переехали 621 тыс. человек. Это на 20% больше по сравнению с тем же периодом прошлого года. Нынешний показатель самый высокий за последние 11 лет. Коэффициент миграции населения, то есть, количество меняющих место жительства на 100 человек населения, составил 14,8%, увеличившись на 2,5% в годовом исчислении. На внутреннюю миграцию повлияло ужесточение государственных нормативных требований в отношении ипотечных кредитов, направленных на сокращение долга домохозяйств. Согласно данным министерства сухопутных территорий и транспорта, в прошлом месяце 141.419 жилых помещений по всей стране сменили владельцев. Это на 110% больше, чем в прошлом году.