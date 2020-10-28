Представитель РК продолжает борьбу за пост главы ВТО

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Южнокорейский кандидат на пост главы Всемирной торговой организации (ВТО) Ю Мён Хи уступила своей сопернице из Нигерии Нгози Оконджо-Ивеале по итогам заключительного этапа консультаций, в ходе которого каждое государство-член обозначило свои предпочтения между двумя кандидатами. По сообщению МИД и министерства торговли, промышленности и энергетики РК, по итогам консультаций, состоявшихся в Женеве 28 октября, Нгози Оконджо-Ивеала набрала значительно больше голосов. Точные цифры не разглашаются, однако по некоторым данным, кандидат от Нигерии получила поддержку более чем ста из 164-х стран. Члены организации утвердят нового главу ВТО на официальном заседании Генерального совета 9 ноября. Правительство РК примет решение о последующих действиях после консультаций с США и другими странами, поддержавшими южнокорейского кандидата. В оставшееся время правительство РК может предпринять попытку повлиять на ситуацию, опираясь на поддержку США, однако сложно говорить о том, каким будет итог.