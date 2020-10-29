Уровень участия жителей КНДР в экономической деятельности упал до 71,6%

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Из-за ужесточения международных санкций в отношении КНДР уровень участия северокорейцев в официальной экономической деятельности составил лишь 71,6%. 6 из 10 человек не получали дохода, даже если выходили на работу. На это указывают результаты опроса, проведённого Институтом воссоединения и мира Сеульского госуниверситета среди 109 беженцев из КНДР, которые прибыли в РК в прошлом году. Это самый низкий показатель с начала сбора данных в 2012 году. Тогда уровень участия северокорейских домохозяйств в официальной экономической деятельности составлял 89,8%. С другой стороны, уровень участия в неофициальной экономической деятельности составляет 91,7%. 66% респондентов заявили, что не получали зарплату на официальном рабочем месте. Исследователи объяснили, что это говорит о снижении производственной деятельности предприятий из-за усиления санкций в отношении КНДР.