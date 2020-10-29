Сеул опроверг утверждение Коммунистического союза молодёжи Китая

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Коммунистический союз молодёжи Китая на своей странице в социальной сети Weibo заявил в четверг, что Корейская война, начавшаяся в 1950 году, была конфликтом между двумя частями Корейского полуострова. Данное заявление появилось через два дня после того, как председатель КНР Си Цзиньпин в своём выступлении на церемонии по случаю 70-летия начала участия китайских добровольцев в Корейской войне назвал её «империалистическим вторжением США». По его словам, вмешательство Китая в братоубийственный конфликт «предотвратило экспансию империализма и стабилизировало ситуацию на Корейском полуострове». В заявлении министерства иностранных дел РК говорится, что вторжение северокорейских войск на Юг, положившее начало Корейской войне, является историческим фактом, который признан мировым сообществом. В МИД напомнили, что Совет Безопасности ООН принял три резолюции, в которых нападение северокорейских вооружённых сил на Юг характеризовалось как агрессия. В них содержался призыв немедленно прекратить боевые действия и вывести войска за 38-ю параллель.