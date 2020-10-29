Представители МИД РК и Японии обсудили двусторонние отношения

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Высокопоставленные представители внешнеполитических ведомств РК и Японии встретились в четверг утром в Сеуле впервые после того, как премьер-министром Японии стал Ёсихидэ Суга. Директор департамента стран Азии и Тихого океана МИД РК Ким Чжон Хан и директор департамента Азии и Океании МИД Японии Сигэки Такидзаки обсудили неотложные вопросы двусторонних отношений. Это, в частности, решение Верховного суда РК о выплате компенсаций корейским жертвам принудительного труда в период Второй мировой войны и введённые в ответ Японией ограничения на экспорт в РК ключевых сырьевых материалов. Южнокорейская сторона выразила готовность решить вопрос о компенсациях путём диалога. Японский представитель повторил прежнее утверждение, что решение южнокорейского суда противоречит договору о нормализации двусторонних отношений от 1965 года. Затрагивались также вопросы, касающиеся проведения в Сеуле южнокорейско-китайско-японского саммита и намерения Японии сбросить в океан радиоактивную воду с АЭС Фукусима. Предыдущие переговоры Ким Чжон Хана и Сигэки Такидзаки состоялись в феврале этого года, а в июне они общались в формате видеоконференции.