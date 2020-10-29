Посол США: РК и США сражались бок о бок против вторжения Севера

Photo : YONHAP News

Во время Корейской войны южнокорейские и американские войска сражались бок о бок против вторжения Севера,- заявил посол США в РК Гарри Харрис. Выступая в четверг на юбилейном мероприятии в Сеуле по случаю 70-летия газеты Korea Times, он также подчеркнул, что две страны вели борьбу за демократию в рамках альянса, который, был скреплён кровью. Таким образом, американская сторона прокомментировала прозвучавшее на прошлой неделе заявление председателя КНР Си Цзиньпиня. Выступая на мероприятии по случаю 70-летия вступления китайских добровольцев в Корейскую войну, он назвал её борьбой с целью «противостоять агрессии США и помочь Корее». В ответном заявлении южнокорейского МИД говорится, что вторжение северокорейских войск на Юг, положившее начало Корейской войне, является историческим фактом, который признан мировым сообществом. На мероприятии в Сеуле присутствовал посол Китая Син Хаймин. В своём выступлении он не упоминал о войне, уделив внимание сотрудничеству между Сеулом и Пекином в областях торговли и борьбы с COVID-19.