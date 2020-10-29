Студенты университета Ёнсэ провели «Месяц русской культуры»

Образовательный центр RС (Residential college) и кафедра русского языка и литературы университета Ёнсэ при поддержке посольства России в РК объявили октябрь «Месяцем русской культуры» по случаю 30-летия установления дипотношений между двумя странами. Учитывая, что занятия в вузе проходят в дистанционном режиме в связи с COVID-19, мероприятия, посвящённые «Месяцу русской культуры», проводились в режиме онлайн и транслировались в YouTube. Российский посол Андрей Кулик в поздравительной речи заявил, что инициатива университета Ёнсэ внесёт вклад в развитие отношений двух стран и повышение взаимопонимания двух народов. Через YouTube можно посмотреть различные видеоматериалов о России, предоставленные российским Федеральным агентством по туризму. Кроме того, проводились интереснейшие лекции на тему истории, религии и культуры России. Студенты кафедры русского языка и литературы университета Ёнсэ ещё с июля работали над созданием различных контентов, которые знакомят с Россией. В частности, был создан ролик «Всё о России», в котором подробно рассказано о российских городах, природе и экологии, праздниках и кухне, литературе и языке. Профессор Нам Хе Хён с кафедры русского языка и культуры отметила: «История отношений двух народов началась 136 лет назад. В 1884 году, был подписан договор о дружбе и торговле между Российской империей и государством Чосон. Но два народа всё ещё многого не знают друг о друге, поэтому данное мероприятие, подготовленное студентами, имеет большое значение. Оно станет значимым шагом к повышению взаимопонимания».