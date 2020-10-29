Кандидат в президенты США Джо Байден обещает укрепить союз с РК

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Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден обещает укрепить южнокорейско-американский альянс, не шантажировать Сеул «безрассудными угрозами о выводе войск» и настаивать на денуклеаризации Северной Кореи. В статье под названием «Надежда на наше лучшее будущее», предназначенной специально для агентства Ёнхап, Джо Байден пишет также, что союз РК и США создан для защиты мира в Восточной Азии и за её пределами. Он дал высокую оценку чудесному возрождению из пепла войны РК, которая стала «ярким примером процветающей демократии и экономической мощи». Более того, сегодня она стала «мировым лидером в борьбе с COVID-19 и сильным союзником США в регионе для продвижения процветания, общих ценностей и безопасности, а также для решения глобальных проблем», - пишет Байден. Он отметил также, что около 2 млн американцев корейского происхождения внесли огромный вклад в развитие США. В этой связи он обещал помогать иммигрантам, которые приехали в Америку, чтобы построить лучшую жизнь, в получении гражданства и признании десятков тысяч корейских приёмных детей американцами.