РК увеличит инвестиции в транспорт будущего

Photo : YONHAP News

Правительство РК активизирует усилия в разработке транспорта будущего. В частности, до 2025 года планируется инвестировать более 20 трлн вон (17,5 млрд долларов) в разработку автомобилей с электрическим и водородным двигателем. Об этом заявил президент РК Мун Чжэ Ин, осматривая в пятницу завод Hyundai Motor в Ульсане. Он отметил, что следующие пять лет представляют собой «золотое время», в течение которого РК может стать лидером мирового рынка в этой области. Глава государства представил три стратегии развития автомобильного рынка будущего: увеличение предложения, создание новых рабочих мест и сдвиг в промышленной экосистеме. Он сообщил о наличии планов произвести к 2025 году 200 тыс. водородных и более 1млн электромобилей, а также стимулировать продвижение южнокорейской продукции на рынки Северной Америки, Европы и Китая. Мун Чжэ Ин сказал, что к 2027 году РК первой в мире начнёт коммерциализацию автономных автомобилей четвёртого уровня.