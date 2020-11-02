Северная часть горы Пугаксан открылась для публики

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31 октября президент РК Мун Чжэ Ин открыл стальные ворота в заборе, огораживающем северную часть парковой зоны на горе Пугаксан в центре Сеула. Вместе с группой жителей столицы, среди которых были актриса Ли Си Ён и известный альпинист Ом Хон Гиль, глава государства прогулялся по живописной тропе, пролегающей через весь парк. Данный район, который 52 года был охраняемой территорией, относящейся к резиденции президента РК, открылся для свободного посещения 1 ноября. Открытие горы Пугаксан для всех желающих – часть предвыборных обещаний нынешнего президента страны Мун Чжэ Ина. Территория была закрыта по соображениям безопасности после того, как 21 января 1968 года группа северокорейских диверсантов сумела проникнуть в парк на горе Пугаксан с целью убийства тогдашнего президента страны Пак Чон Хи. 28 из 31 диверсанта были уничтожены, двоим удалось бежать, а один сдался. Южная часть парковой зоны откроется в первой половине 2022 года.