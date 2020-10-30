Итоги президентских выборов в США повлияют на отношения Сеула и Вашингтона

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Итоги предстоящих выборов президента США могут серьёзно повлиять на отношения Сеула и Вашингтона. В частности, изменения могут коснуться распределения расходов на содержание американских войск в РК, передачи южнокорейской стороне оперативного контроля своими войсками в военное время и ключевых моментов в вопросах совместной безопасности. Что касается расходов на содержание американских войск в РК, то ранее представители обеих стран согласовали повышение южнокорейской доли на 13% в этом году, однако из-за противодействия президента США Дональда Трампа переговоры зашли в тупик. В случае его повторного избрания переговоры будут затягиваться и дальше. Соперник Трампа на предстоящих выборах – Джо Байден – напротив, не намерен тесно увязывать вопросы двустороннего альянса с расходами на содержание войск. В случае его избрания, договорённости о распределении расходов могут быть достигнуты быстрее, а вероятность сокращения военного контингента США уменьшится. Эксперты прогнозируют, что в случае избраниЯ Байдена на передачу Сеулу оперативного контроля своими войсками в военное время может уйти больше времени, так как Байден предъявляет высокие требования к условиям передачи. При этом оба кандидата, вероятно, попросят РК поддержать США в противостоянии Китаю.