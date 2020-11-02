В администрации президента РК прошли кадровые перестановки

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1 ноября президент РК Мун Чжэ Ин утвердил 12 новых руководителей уровня заместителей министров. Заместителем министра труда и занятости стал Им Со Чжон, занимавший ранее должность старшего секретаря президента по вопросам занятости, заместителем министра здравоохранения и социального обеспечения стал Ким Ган Рип, глава Корейской администрации по контролю за пищевыми продуктами и лекарственными препаратами. Новые назначения коснулись также министерства промышленности, торговли и энергетики, министерства сухопутных территорий и транспорта, управления государственных закупок, управления пожарной охраны, метеорологической администрации и ряда других ведомств. Представитель администрации президента Кан Мин Сок пояснил, что назначенные обладают достаточным потенциалом и пониманием правительственной политики. Кадровые перестановки будут способствовать скорейшему достижению поставленных целей, формированию справедливого общества и реализации государственной политики в течение второй половины срока правления Мун Чжэ Ина.