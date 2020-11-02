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Экономика

Работа кабельного телеканала MBN приостанавливается на 6 месяцев

Write: 2020-11-02 12:56:02Update: 2020-11-02 13:15:47

Работа кабельного телеканала MBN приостанавливается на 6 месяцев

Photo : YONHAP News

Комитет по вопросам связи и телекоммуникаций РК принял решение о приостановке работы кабельного телеканала MBN на шесть месяцев в связи с незаконным привлечением капитала и нарушением закона о вещании. Девять лет назад новостной канал MBN перешёл на общий вещательный формат, при этом 60 млрд вон (53 млн долларов) компания взяла в кредит на имена сотрудников и филиалов. Выполнив требование о минимальном капитале в размере 300 млрд вон (264 млн долларов) незаконным путём, компания должна была выплатить штраф в размере 200 млн вон (176 тыс долларов).  Согласно закону о вещании, при получении разрешения на работу обманным или нечестным путём лицензия на вещание может быть отозвана. Решение комитета может вступить в силу с отсрочкой в шесть месяцев. Журналисты и другие гражданские организации выразили недовольство по поводу слишком слабого наказания и потребовали более тщательной проверки при выдаче повторной лицензии телеканалу MBN в ноябре. 
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