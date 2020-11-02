Количество заявок на статус беженца в РК превысило 70 тысяч

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Количество желающих получить статус беженца в РК превысило 70 тысяч человек. Об этом стало известно из статистических данных, представленных 2 ноября Управлением по иммиграционной политике РК. Начиная с 1994 года, когда начался сбор соответствующей статистики, и по август этого года на статус беженца было подано 70.254 заявки. Даже в условиях пандемии COVID-19, разразившейся с начала этого года, ежемесячно поступает несколько сотен заявок. В 2013 году, когда был принят закон о беженцах, поступило 1.574 заявки, в 2017 году – 9.942, а в последующие два года показатель превышал 10 тысяч. В этом году количество заявок сократилось на 36,5%, однако с учётом того, что количество въезжающих иностранцев уменьшилось на 80,6%, можно сделать вывод, что число заявок не уменьшилось. С января по август этого года одобрена 41 заявка. Ещё 123 человека получили разрешение на пребывание в РК по гуманитарным причинам. Такие разрешения выдаются в случаях, когда возвращение человека на родину признано опасным для его жизни или свободы.