Резервуар для консервации углекислого газа может быть введён в эксплуатацию в 2025 году

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Корейская государственная нефтяная корпорация предлагает рассмотреть проект хранения углекислого газа в подводном резервуаре газового месторождения в Восточном море. Проблема сокращения парниковых газов ради предотвращения загрязнения окружающей среды уже давно стала важной задачей для всего человечества. Для решения этой цели корпорация предлагает использовать газовое месторождение недалеко от Ульсана, которое должно прекратить работу в июне 2022 года. На его месте может быть создан первый в стране резервуар для улавливания и консервации углекислого газа, который позволит улавливать по 400 тыс тонн газа ежегодно. За 30 лет этот объём может составить 2 млн тонн. Резервуар может быть введён в эксплуатацию в 2025 году. Важным фактором для реализации проекта является его стоимость, а также уровень соответствующих технологий. Правительство, тем временем, ведёт работу над разработкой технологий по переработке углекислого газа.