Renault Samsung приостанавливает работу своего завода

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Компания Renault Samsung Motors сообщила в понедельник о приостановке работы своего завода в Пусане на два дня из-за снижения продаж, вызванного пандемией COVID-19. Ранее руководство компании сообщило, что в период с 10 по 30 ноября завод будет работать только в дневное время. Южнокорейское подразделение Renault S.A. уже приостанавливало работу своего завода с 25 сентября по 18 октября по тем же причинам. В преддверии начала производства внедорожника XM3 на заводе будут проводиться дополнительные работы по модернизации. Renault Samsung планирует начать экспорт в Европу внедорожника XM3 с бензиновым гибридным двигателем или 1,3-литровым бензиновым турбомотором с прямым впрыском в следующем году. С января по сентябрь этого года продажи Renault Samsung упали на 30%. В этой связи администрация и профсоюз не подписали соглашение о заработной плате и коллективный договор на 2020 год.