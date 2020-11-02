Президентские выборы в США: Сеул готовится ко всем возможным сценариям

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Взоры всего мира прикованы к президентским выборам в США, которые состоятся 3 ноября. В Сеуле размышляют, как их результаты отразятся на отношениях между двумя странами и на решении северокорейской ядерной проблемы. Правительственные ведомства, ответственные за внешнюю политику и безопасность, с особым вниманием изучают ситуацию. Независимо от того, кто одержит победу на выборах, приоритетом южнокорейской политики по отношению к США должны стать вопросы функционирования военного альянса двух стран и урегулирование северокорейской ядерной проблемы. Сеул намерен продолжить переговоры с новой администрацией и по ряду других вопросов двусторонних отношений. Это, в частности, разделение расходов на содержание американского контингента на юге Корейского полуострова и передача Сеулу контроля над своими войсками в военное время. В настоящее время министр иностранных дел РК Кан Гён Хва согласовывает дату своей поездки в Вашингтон после президентских выборов. Министерство обороны и министерство по делам воссоединения внимательно следят за ситуацией на Севере. Военные находятся в состоянии готовности на случай любых провокаций со стороны Пхеньяна.