Темпы инфляции в РК в октябре – самые низкие за 4 месяца

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По данным Национального статистического управления РК, опубликованным во вторник, индекс потребительских цен в прошлом месяце увеличился на 0,1% в годовом исчислении, что стало самым низким ростом за последние четыре месяца. По мнению экспертов, резкое замедление инфляции в основном связано с решением правительства выделить по 20 тыс. вон (17,6 доллара) на оплату связи ряду категорий жителей страны в рамках четвёртого дополнительного бюджета, предназначенного для борьбы с пандемией COVID-19. Базовая инфляция без учёта цен на продукты питания и топливо сократилась в октябре на 0,3% в годовом исчислении. Это было самое большое сокращение с сентября 1999 года. Инфляция в этом году остаётся на низком уровне в основном из-за низких цен на нефть и низкого потребления в результате пандемии COVID-19. Плата за коммунальные услуги сократилась в прошлом месяце на 4%, цены на сельскохозяйственную продукцию выросли на 13,3% из-за затяжных дождей летом. Ожидается, что снижение инфляции даст Банку Кореи больше возможностей для сохранения гибкой денежно-кредитной политики.