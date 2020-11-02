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Культура

В Сеуле организованы бесплатные автобусные туры

Write: 2020-11-03 11:53:21Update: 2020-11-03 11:55:04

В Сеуле организованы бесплатные автобусные туры

Photo : YONHAP News

С 4 по 20 ноября в Сеуле будут организованы бесплатные автобусные туры «Memories in Seoul», в ходе которых можно познакомиться с корейской историей и культурой. Туры пройдут по трём маршрутам. Тема первого маршрута - «Путешествие в прошлое». Это посещение основных  дворцовых комплексов столицы и достопримечательностей в историческом центре города. Второй маршрут под названием «Традиционная культура» также проходит по историческому центру Сеула в сопровождении гида. Экскурсия и выступления будут представлены в стиле 1960-х годов. Третий маршрут «Путь мира» включает в себя посещение мемориала Корейской войны в Сеуле и демилитаризованной зоны. Участники экскурсии смогут узнать о тяжёлых последствиях разделения полуострова и прочувствовать ценность мира. Желающие принять участие в экскурсиях могут подать заявку на специальном сайте до 15 ноября. Окончательный состав участников будет определён путём жеребьёвки, при этом кандидатуры люей с ограниченными возможностями будут рассматриваться в приоритетном порядке. 
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